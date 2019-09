Interview: So funktioniert Bauen genau nach Plan

Wie steht es mit Wunsch und Wirklichkeit?

Oft hat man zwar eine konkrete Vorstellung, aber nicht immer die Mittel dazu? Das Budget, das man für den Bau zur Verfügung hat, muss natürlich mitberücksichtigt werden. Vielfach werden tolle Entwürfe erstellt und im Nachhinein kommt man dann drauf, dass es sich finanziell nicht ausgeht. Daher: Immer vorab kalkulieren und auch einen kleinen Polster lassen.

Von den Kosten her ist Hausbau natürlich sehr unterschiedlich, je nach Größe und Ausführung. Grundsätzlich rechnet man mit 2.000 bis 2.600 Euro pro Quadratmeter Wohnnutzfläche, schlüsselfertig. Freilich kommt es auch darauf an, ob das geplante Haus ein einfacher Würfel ist oder aufwendige, auskragende Elemente und viel Glas hat. Und darauf, ob man selbst oder innerhalb der Familie diverse Arbeiten übernimmt.

Angenommen, all dies wurde berücksichtigt und der Erstentwurf liegt vor. Wie geht es dann weiter, wo lauern die nächsten Tücken?

Die Bauweber sollten sich den ersten Plan (Maßstab 1:100) sehr gut und in Ruhe anschauen. Beim Zweittermin geht man dann alle Änderungswünsche durch, wobei ich gleich sagen kann, was realistisch ist und was nicht.

So spart man sich Leerläufe. Danach wird der finale Entwurf erstellt, bereits mit allen Details (Maßstab 1:50). Zusätzlich sieht man sich das künftige Heim auch noch im Computer in 3D an. Das hilft vielen bei der räumlichen Vorstellung.

Klar kann man auch 3D-Software im Vorfeld selbst benutzen – oft fließen aber bei der Planung in Alleinregie viele wichtige Dinge nicht mit ein, wie z. B. die statischen Möglichkeiten oder Baurichtlinien des Bundeslands oder Stiegenkonstruktionen, Energiethemen u.v.m. Das alles wird vom Profi-Planer von Anfang an mitberücksichtigt.