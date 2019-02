Immobilienversteigerung: Zum Ersten, zum Zweiten – verkauft

Am Bezirksgericht Leopoldstadt herrscht reges Treiben. Rund 40 Personen warten darauf, dass sich die Tür zu Saal A endlich öffnet. „Vielleicht bekomme ich die Wohnung für einen guten Preis“, sagt ein Mann um die 30 zu seiner Freundin. Ein paar Meter weiter sitzt ein älteres Ehepaar. Nur 25 Minuten später werden sie 195.000 Euro ausgegeben haben und damit die neuen Eigentümer einer zwangsversteigerten Wohnung sein. Eine Lautsprecherdurchsage bringt Bewegung in die unruhige Menge: „Zur Zwangsversteigerung eintreten.“

Voraussetzungen für Immobilienversteigerungen

Wie es zu einer gerichtlich angeordneten Immobilienversteigerung kommt, weiß Rechtsexpertin Nicole Neugebauer-Herl: „Hat ein Gläubiger gegen seinen Schuldner eine vollstreckbare Geldforderung und ist der Schuldner laut Grundbuch Eigentümer einer Immobilie, kann der Gläubiger eine Zwangsversteigerung fordern.“

Gerichtliche Genehmigung

Dafür muss zunächst eine Genehmigung beim Exekutionsgericht beantragt werden. Liegt diese vor, werden alle Personen, die dingliche Rechte an der Liegenschaft haben, oder zu deren Gunsten Bestand-, Verkaufs-, oder Vorkaufsrechte bestehen, verständigt. „Danach wird das Versteigerungsverfahren ins Grundbuch eingetragen“, weiß Neugebauer-Herl.

Dadurch werde sichergestellt, dass die Schulden beim Gläubiger zuerst beglichen werden – auch wenn weitere Forderungen von anderen Gläubigern gestellt werden. Im Anschluss wird die Immobilie geschätzt, ein Gutachten erstellt und der Versteigerungstermin festgelegt.

Die Versteigerung

Im Gerichtssaal hat sich mittlerweile eine Schlange vor dem Richterpult gebildet. „Bieter müssen sich registrieren und ausweisen“, sagt die Richterin. Am anderen Ende des Saals sind rund 40 Stühle aufgestellt – sie füllen sich bis auf einzelne Plätze. „Wer ein Gebot abgeben will, muss dies deutlich tun, sodass ich Sie verstehe“, so die Richterin. Zudem soll die Nummer genannt werden, die bei der Registrierung vergeben wurde.

Allgemeine Regeln und Daten

Die Richterin liest nun Eckdaten der Immobilie vor und erklärt die allgemeinen Regeln der Versteigerung. Sie thematisiert auch das sogenannte Vadium. „Der Höchstbieter bekommt den Zuschlag und muss dann sofort zehn Prozent des Schätzwerts der Liegenschaft in Form eines Sparbuchs hinterlegen“, sagt sie.

Für die Eigentumswohnung in Wien-Leopoldstadt beträgt der geschätzte Wert 200.000 Euro und das Vadium somit 20.000 Euro. „Kann der Betrag nicht vorgelegt werden, ist das Gebot ungültig und das Bieterverfahren geht weiter“, mahnt die Richterin. Das Mindestgebot sei – wie immer bei Zwangsversteigerungen – die Hälfte des Schätzwertes.

Nun erklärt sie die Versteigerung für eröffnet. Rund fünf der 14 registrierten Personen bieten mit. Zunächst in Zehner – dann in Fünferschritten. Das ältere Ehepaar bekommt nach nicht einmal 30 Minuten den Zuschlag. „195.000 Euro – bietet jemand mehr?“, die Richterin wiederholt die Frage zwei weitere Male. Auf den berühmten Satz „Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten – verkauft“ verzichtet sie. Gültig ist der Kauf trotzdem.