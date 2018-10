Home Staging: Räume in Szene setzen

Home Staging - Tage

Der Arbeitsablauf eines Stagings sei immer derselbe. „Wir kommen zu einer Besichtigung, fotografieren jedes Zimmer mit Lichtauslässen, Steckdosen und allem, was wichtig ist. Außerdem spüren wir die Raumwirkung vor Ort“, so Wallner. Steht die Wohnung schon länger zum Verkauf, wird auch der Makler nach den Schwierigkeiten bei der Vermarktung der Immobilie gefragt. „Das können beispielsweise Dachschrägen oder ein dunkler, verwinkelter Eingangsbereich sein“, so Werginz.

Danach geht es in die Planung. Raum für Raum wird durchgedacht. „Welches Mobiliar, welche Accessoires, welche Lampen – davon hängt dann auch das Angebot ab“, sagt Wallner. Nimmt der Kunde das Angebot an, wird ein Staging-Termin vereinbart. „An diesem Tag stehen wir ab sieben Uhr früh im Lager und erklären den Spediteuren, was in den LKW muss“, so Werginz. Danach fahren alle zur Immobilie und schleppen Trapezsessel, Teppiche und Topfpflanzen in die Wohnung. „Gegen 15 Uhr sind wir fertig. Dann kommt der Fotograf und am nächsten Tag hat der Kunde die Bilder am Frühstückstisch “, sagt Wallner. Die Möbel bleiben dann für acht Wochen plus Verlängerungsmonat in der Wohnung. „Wenn die Wohnung früher verkauft oder vermietet wird, bauen wir früher ab“, erklärt Werginz.