Hilton Hotel-Gruppe: Expansion in Österreich

Die internationale Hotelkette Hilton will ihre Präsenz in Österreich verstärken. Derzeit gibt es vier Hotels in Wien: das Hilton Vienna am Stadtpark, das gerade umfassend modernisiert wird; das Hilton Vienna Plaza am Schottenring; das Hilton Vienna Danube Waterfront am Handelskai und das Hilton Garden Inn Vienna South am Wienerberg. Nun kommen weitere Häuser hinzu. In Wiener Neustadt wird zum Jahreswechsel das Hilton Garden Inn, geplant von Architekt Franz Kaltenbacher, mit 133 Zimmern eröffnet.

In Kürze erfolgt der Startschuss für ein weiteres Hilton in der Perspektivstraße in Wien-Leopoldstadt in der Nähe der Wiener Messe. Der Grundstein für das neue Hotel der Marke Hampton mit 191 Zimmern wird Mitte Oktober gelegt. Das Hotel „Hampton by Hilton Vienna Messe“ ist Teil einer größeren Entwicklung auf einem 9500 Quadratmeter großen Areal. Das Projekt „Prater Glacis“ von IG Immobilien umfasst Büros und Hotels in drei Gebäuden.

Das neue Hilton wird von tristar Austria als Hilton-Franchise betrieben und positioniert sich als mittelständisches Hotel. tristar Austria ist eine hundertprozentige Tochter der in Berlin ansässigen tristar GmbH, die als Franchisenehmerin der weltweit führenden Hotelgruppen InterContinental, Hilton und Marriott internationale Markenhotels leitet. 2020 soll das Hampton by Hilton-Hotel fertig sein. Für deren Managing Director, Christina Locher, ist dieses Franchise ein weiterer Meilenstein in der strategischen Partnerschaft mit der Hilton-Gruppe.

Expansion auch nach Linz, Innsbruck, Graz und Salzburg möglich

Doch es gibt weitere Pläne für Österreich, bestätigt Ulrich Widmer, Vice President Development, Hilton Worldwide im Gespräch mit dem IMMO-Kurier. „Wir sehen uns auch andere österreichische Städte an, wie Linz, Innsbruck, St. Pölten, Graz, Salzburg und Klagenfurt.“ Geplant seien primär Businesshotels, die auch Städteurlauber ansprechen.

Gesucht werden zentrale, städtische Lagen.

„Je kleiner die Stadt, desto wichtiger ist die Lage mitten im Herzen der Stadt“, betont Ulrich Widmer. Doch auch die Größe ist eine wichtige Kennziffer. „Die kritische Größe für den Bau liegt bei mindestens 120 Zimmern“, so der Hilton Vice President Development. Die technische Abteilung von Hilton begleitet den Bau neuen Hotels immer vor Ort.

Die Digitalisierung, die auch in der Hotelwelt Einzug hält, bringt viele Vorteile für Kunden, ist Ulrich Widmer überzeugt. Per App könne man sich schon vor der Anreise das Zimmer der Wahl aussuchen. Schlüssel oder Schlüsselkarten zum Öffnen der Zimmertüre werden nicht mehr gebraucht. Sie werden vom Smartphone abgelöst, das nun auch Türen öffnet und schließt.