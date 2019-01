Gutachten: Was ist die Immobilie wert?

Mehrere Gutachter - mehrere Ergebnisse?

Da es für Zu- und Abschläge keine gesetzlichen Berechnungsvorgaben gibt, kommt es in diesem Bereich häufig zu Meinungsverschiedenheiten und sogar unterschiedlichen Ergebnissen der einzelnen Gutachter.

„Eine Differenz ist prinzipiell nichts Außergewöhnliches, solange sie nicht mehr als 15 Prozent ausmacht“, erklärt Buchmeier. Umso wichtiger ist, dass der ermittelte Marktwert nachvollziehbar und die Berechnung transparent ist. „Der Kunde darf keinen Zahlenfriedhof vor sich finden, in dem er sich nicht auskennt“, erklärt Buchmeier.

Wer haftet bei Fehlern?

Die schlimmsten Fauxpas sind laut Buchmeier: Rechenfehler, falsche Quadratmeterzahlen und das Übersehen von Mängeln. In diesen Fällen haftet der Gutachter.

„Häufiger ist allerdings, dass der Wert per se passt, der Kunde aber mit gewissen Abschlägen nicht einverstanden ist“, erzählt Buchmeier. Darüber könne zwar diskutiert werden, grundsätzlich dürfe das aber keinen Einfluss auf das Gutachten haben.

Gerichtliche Gutachten

Das ist bei Gerichtsgutachten anders. „Der Gutachter ist im Auftrag des Richters tätig“, erklärt Buchmeier. Die Streitparteien sind zur Besichtigung eingeladen und können Unterlagen liefern – Mitspracherecht haben sie aber keines.

Auch die Bezahlung erfolgt anders. Während bei Gericht nach einem Honorarkatalog (Gebührenanspruchgesetz) abgerechnet wird, vereinbaren Privatpersonen ein fixes Honorar mit dem Gutachter.

„Das liegt in der Regel bei rund 2000 Euro plus Umsatzsteuer für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser“, erklärt der Immobilienexperte. Daher werde ein Gutachten nur in Auftrag gegeben, wenn es wirklich sein muss „und das ist derzeit am häufigsten im Scheidungsfall.“