Die Gärten der Stars

Eine 300 Jahre alte Rotbuche war es, die den britischen Sänger und Schauspieler Sting und seine Frau Trudie Styler in ihren Bann zog, als sie vor 25 Jahren das Anwesen Lake House in Wiltshire, im Südwesten von England, kauften. Sie renovierten das unter Denkmalschutz stehende Herrenhaus und veränderten die Gartenanlage nach eigenen Vorstellungen. Im Bild: Sting und seine Frau Trudie Styler spazieren durch einen Laubengang aus Linden in ihrem Garten.

Rasenlabyrinth

So entstand ein Rasenlabyrinth, ein großer See, der Wassergarten wurde neu gemacht und ein Rosengarten angelegt. Sting und seine Frau bauen eigenes Obst und Gemüse an und halten Kühe, Hühner, Ziegen und Schweine. „Die Kombination aus historischen Elementen und modernem Design verleiht dem Garten von Lake House einen Charakter von Beständigkeit“, beschreibt die Autorin des Buchs „Grüne Oasen“ das Anwesen.

Schauspieler Heremy Irons