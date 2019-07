Designerin Nina Mair: "Job erlaubt keine halben Sachen"

Im Portrait: Designerin Nina Mair

Nina Mair, Jahrgang 1978, studierte Architektur an der Accademia delle Belle Arti in Florenz und an der Innsbrucker Leopold Franzens Universität, wo sie 2006 diplomierte. Noch im gleichen Jahr gründete sie gemeinsam mit Horst Philipp und Georg Öhler das erfolgreiche Designlabel Pudelskern.