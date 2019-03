Darf eine Wohnung auch als Praxis verwendet werden?

Einer der Wohnungseigentümer in unserem Haus will in seiner Wohnung eine Praxis für Lebens- und Sozialberatung einrichten. Darf er das und braucht er die Zustimmung aller Eigentümer?

Wenn im Wohnungseigentumsvertrag ausdrücklich vereinbart wurde, dass die Ausübung einer Geschäftstätigkeit in den Wohnungen untersagt ist, ist jegliche Geschäftstätigkeit ausgeschlossen und bedarf daher der Zustimmung aller anderen Wohnungseigentümer.

Wurde die Ausübung einer Geschäftstätigkeit in den Wohnungen nicht explizit ausgeschlossen, kann die Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer durch das Gericht ersetzt werden, wenn keine Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen anderer Wohnungseigentümer vorliegt.