Darf der Vermieter ein Verwaltungshonorar verlangen?

Unser Vermieter verwaltet das Haus selbst. In der aktuellen Abrechnung hat er einen allgemeinen Verwaltungsaufwand verrechnet. Darf er das?

Wenn das MRG vollständig angewandt werden kann, ist klar geregelt, welche Betriebskosten auf den Mieter abgewälzt werden dürfen. Können bestimmte Kosten in diesen Katalog nicht eingeordnet werden, darf der Vermieter sie auch nicht als Betriebskosten an den Mieter weitergeben. Die Verrechnung eines Verwaltungshonorares ist im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes zulässig. Dies gilt auch für einen „Privatvermieter“. Gilt das Mietrechtsgesetz nicht, kommen die Regelungen aus dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch zur Anwendung. Das bedeutet: Die Betriebskosten richten sich nach der Vereinbarung der Parteien. Vermieter und Mieter können schriftlich festlegen, was Betriebskosten sind und was nicht.