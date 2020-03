Ausgezeichnete Architektur vor den Vorhang holen

Die Teilnahmebedingungen sind klar geregelt: Ab sofort können Eigentümer, Architekten, Investoren, Projektentwickler – kurz jeder, der maßgeblich beteiligt war, bis einschließlich 3. Juni Projekte einreichen. Ausgezeichnet wird in fünf Kategorien: Wohnen, Gewerbe, Hotel, Altbau und Spezialimmobilie (z.B. öffentliche Gebäude wie Museen, diese Kategorie setzt als einzige keine Wirtschaftlichkeit voraus). Die Bauten müssen zwischen 1. Jänner 2017 und 1. Juni 2020 in Betrieb genommen worden sein. Für die Teilnahme ist eine Gebühr von 600 Euro zu bezahlen. Klaus Wolfinger, Vizepräsident des ÖVI und eines der zehn Jurymitglieder, erklärt: „Wir wollen all jene vor den Vorhang holen, die sich der Komplexität interdisziplinärer Entwicklungsprozesse stellen und Gebäude mit Charakter sowie langfristig wirksame Qualität schaffen.“ Weitere Infos unter: www.fiabciprixaustria.at