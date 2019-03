Architektur: Die neue Lust auf Holz

Architekt Helmut Dietrich ( Dietrich Untertrifaller Architektur) ist einer der Pioniere im Holzbau.

KURIER: Herr Dietrich, in den vergangenen Jahren gab es unglaublich viele neue Projekte im Holzbau. Woran liegt das? Der Holzbau war über Jahrzehnte unterbewertet. Das ändert sich derzeit rasant. Die Technik hat sich schnell entwickelt, schneller als bei anderen Baustoffen. Weltweit gibt es viele Forschungsprojekte darüber. Verleimte Platten aus Massivholz machen den Holzbau einfacher. Und die sogenannte Baubuche hat heute eine Festigkeit wie Stahl. Dazu kommen die enormen ökologischen Vorteile. Holz speichert Kohlendioxid, ist regional verfügbar und hat einen Vorteil in der Entsorgung, weil es ein Energieträger ist und einfach verbrannt werden kann.

Apropos Brennbarkeit: Ist Holz leichter entflammbar als andere Baumaterialien und deshalb gefährlicher für die Bewohner? Jahrhundertelang gab es diese Angst. Damals gab es allerdings auch keine Brandschutzmaßnahmen. In den vergangenen Jahren hat eine Neubewertung der Sicherheitsthemen im Holzbau stattgefunden. Man hat verstanden, dass die Gefahr nicht nur von brennbaren Baustoffen herrührt. Außerdem waren all die großen Brandkatastrophen der letzten Jahre wie etwa das Wohnhochhaus Grenfell in London keine Holzbauten.

Sie lehren auch an der Universität: Braucht es vonseiten der Architekten spezielles Wissen, um ein Holzhaus zu kreieren?

Von der Planungsseite her braucht es etwas mehr Kompetenz als bei konventionellen Bauten. Im Holzbau ist die Kommunikation zwischen den verschiedenen Mitwirkenden wie den Architekten und ausführenden Unternehmen enorm wichtig. Viele scheuen sich davor. Lange waren gute Ausbildungsmöglichkeiten ein Problem. Auch das hat sich geändert. Die Ausbildung ist heute sehr gut.



Ist ein Holzbau teurer als ein Massivbau? Hier werden leider oft Äpfel mit Birnen verglichen. Ein billiger Massivbau mit Kunststofffenster, Styropor ohne Ende und Pestizide im Putz ist günstiger als ein Holzbau. Allerdings kommt mit dieser Bauweise, vor allem in der Entsorgung, Kosten auf uns zu. Die Kosten wären aber gleich, würde man einen ordentlichen Massivbau mit einem Holzbau vergleichen.

Ihr Architekturbüro Dietrich Untertrifaller plant auch viele internationale Projekte. Etwa den größten Holzbau Europas, ein riesiges Sportcenter im Olympiapark in München. Ist Österreich im Holzbau führend? Ja. Die Entwicklung begann in den 1970er Jahren in Vorarlberg. Heute sind Österreich, die Schweiz, Norditalien und Süddeutschland Vorreiter. In vielen Teilen Europas werden Holzbauten gewünscht. Allerdings fehlt oft das Know-how dafür. Das sehen wir etwa in Frankreich, wo wir in der Bretagne ein College für 820 Studenten planten.

Wird sich der Holzbau noch weiter durchsetzen?

Ja. Vor allem im städtischen Raum. Der Holzbau sollte in die Breite gehen, vor allem in vier- bis sechsgeschoßigen Wohnbau eingesetzt werden. Der Bau eines Holzhauses geht sehr schnell, da die wesentlichen Teile vorproduziert werden. Drei Geschoße sind in rund drei Wochen montiert. Im Gegensatz dazu bedeutet eine normale Baustelle im Massivbau monatelange Belastung mit Staub und Lärm für die Nachbarn.

Warum gibt es im Vergleich zum Gesamtvolumen dann noch so wenig Wohnhäuser aus Holz?

Das Know-how und die Mittel wären vorhanden. Leider ist es aufgrund der Strukturierung des Wohnbaus derzeit schwierig, Holzbauten umzusetzen. Viele Bauträger sagen, sie bauen so wie sie es immer getan haben.