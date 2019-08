Architekt Alfred Waltl: "Mehr ist mehr"

Muss das Hotel auch instagramtauglich sein?

Ja. Schick und schön wird gern gepostet. Wir berücksichtigen die Inszenierung mittlerweile auch in der Planung. Wir fragen uns beispielsweise: Was wäre, wenn man in dieser Ecke ein Foto macht? Gibt es Elemente die das Bild stören? Bei all der Inszenierung darf jedoch der Fokus auf den Gast nicht verloren gehen.