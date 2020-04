Adolf Loos' versteckte Schätze

Was für die Häuser galt, wandte Adolf Loos auch für alle Gebrauchsgegenstände an – für Möbel ebenso wie für Gläser, Besteck oder Lampen. Typisch für seinen Einrichtungsstil sind Einbaumöbel, die bis ins kleinste Detail ausgetüftelt sind. Schränke, die sich hinter Wandvertäfelungen verbergen. Damit war er Wegbereiter der Moderne, Vorreiter der Bauhausbewegung. So sehr Loos funktionslose Behübschungen ablehnte, so sehr wusste er hochwertige Materialien zu schätzen. Seine Interieurs waren klarer als die seiner Zeitgenossen, aber nicht weniger luxuriös. Wertvolle Hölzer, Böden aus Natursteinen, Perserteppiche, Glas und Farben. Auf der Suche nach dem richtigen Stein reiste Loos durch ganz Europa.

Niederlassung Goldman & Salatsch

In Wien, der Stadt, in der man Gemütlichkeit liebte, hatte er es mit dieser radikalen Einstellung nicht leicht. Hier löste er mit dem 1910 errichteten Haus am Michaelerplatz einen der ersten Architekturskandale aus. Der elegante Herrenausstatter Goldman & Salatsch beauftragte Loos mit der Planung seiner Niederlassung. Die glatte Fassade ohne Stuck und Simse wurde als „Haus ohne Augenbrauen“ verspottet. Ein von der Stadt verhängter Baustopp wurde erst nach zwei Jahren aufgehoben, als Loos gestattete, das Haus mit Blumenkisten zu „verschönern“. Kaiser Franz Joseph ließ der Legende nach die zum Michaelerplatz weisenden Fenster der Hofburg vernageln. Heute ist das Haus im Besitz der Raiffeisen Landesbank NÖ Wien. In Wien sind nur noch wenige Werke Loos' vorhanden. Die für das Café Museum entworfene Einrichtung ist weg, nur die Raumgliederung blieb. Zu sehen sind noch das Portal der Buchhandlung Manz am Kohlmarkt, die Herrenschneiderei Knize am Graben und einige Villen und Einfamilienhäuser in Hietzing: das Haus Steiner, das Haus Scheu, das Haus Horner, das Haus Stoessl und das Haus Strasser.