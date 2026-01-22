Boom: 2025 wurden Immobilien im Wert von 4 Mrd. Euro gekauft

Österreichweit wurden 2025 Immobilien im Gesamtwert von 4 Mrd. Euro gekauft. Das Transaktionsvolumen lag somit deutlich über den 2,8 Mrd. Euro des Vorjahres 2024, schreibt der Immobilienmakler und -berater EHL am Donnerstag in einer Aussendung.

Rund 29 Prozent des Transaktionsvolumens sei auf Bestandswohnhäuser entfallen. Für heuer rechnen die Immobilienfachleute mit einem "zunehmend stabilisierenden Marktumfeld".