Wohnungsübergabe: Welche Spuren muss ich beseitigen?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Ich ziehe demnächst aus meiner Mietwohnung aus. Welche Abnützungspuren muss ich beseitigen? Wann bekomme ich meine Kaution zurück?