Wohnraum für Studierende: Eine Übersicht über günstige Optionen

Studentenheime bieten erschwingliche Wohnoptionen, besonders wenn sie von gemeinnützigen Organisationen wie ÖJAB (23 Studierenden- und Jugendwohnheime), Kolping Österreich (29 Wohnhäuser für Jugendliche und Studierende landesweit), ISH in Innsbruck, Akademikerhilfe (38 Studentenwohnheime von Innsbruck bis Wien, immer nahe am Campus) oder STUWO (Student Housing in Wien, Graz, Linz, Villach, Lambach, Innsbruck, Krems, Klosterneuburg) betrieben werden. In Wien kosten Plätze in Zweibettzimmern ab ca. 280 Euro pro Monat, inklusive Nebenkosten und Internet.

home4students ist ebenfalls ein großer Anbieter von geförderten Studentenheimen, aber auch von Wohnungen und WGs (Wien, Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Salzburg). Privat betriebene Häuser sowie frei finanzierte Mini-Apartments, etwa von „SMARTments student“ (Wien, Graz) oder von „Milestone Student Living“ (Wien, Graz, Leoben, Linz) bieten ausgestattete Apartments ab ca. 650 Euro/Monat an.

Online-Suchportale wie Studieren.at haben eine Übersicht zu Wohnoptionen in allen Universitätsstädten, inklusive Freie-Zimmer-Check. Housing Austria wiederum hat sich auf Zimmervermietung in Kombination mit Studienberatung spezialisiert (housingaustria.com)

Wohngemeinschaften sind besonders in Städten wie Wien, Graz und Linz beliebt. Für ein WG-Zimmer zahlt man zwischen 350 und 600 Euro monatlich, je nach Lage und Zimmergröße. Die Bewohner teilen sich Küche, Bad und WC bzw. Vorraum, fallweise gibt es auch ein gemeinsames Wohn-Ess-Zimmer. WG-Angebote findet man vor allem auf diversen Online-Plattformen, wie wg-gesucht.de (mit zahlreichen Angeboten für Unterkünfte auch in Österreich)

„Junges Wohnen“ bietet Jungwienern (17 bis 30 Jahre) im Bereich des sozialen Wohnbaus mit dem „Wohn-Ticket“ eine kostengünstige erste Wohnung an. Alle Infos dazu: wohnberatung-wien.at

ÖH und Zimmersuche: Schwarzes Brett (schwarzesbrett.oeh.ac.at/ wohnen) und Broschüre „Studieren & Wohnen“ mit rechtlichen Infos, Checklisten (oeh.ac.at/produkt/studieren-und-wohnen)