Wellness: Wie Whirlpools und Swim Spas den Außenbereich erobern

Marken-Whirlpools unterliegen generell strengen Prüfprozessen. Dabei kommt es vor allem auf effiziente Heiz-, Pumpen- und Wasserpflegesysteme sowie eine wärmedämmende Isolierabdeckung an. Als Richtwert kann man bei einem mittelgroßen Modell mit einem Energiebedarf von 5 bis 10 kWh am Tag (Standby-Betrieb) rechnen – abhängig von der Wasser- und Außentemperatur sowie der Nutzungshäufigkeit. Leistungsstarke Pumpen sorgen dafür, dass der Großteil der Abwärme direkt an das Wasser abgegeben wird, was zur Stromkostensenkung beiträgt. Und die Aufstellung? „Ein geeigneter Untergrund, ein Starkstromanschluss – wobei es auch Whirlpools mit regulärem 230 V Anschluss gibt – und dann hebt ein Kran das Spa einfach an seinen Platz.“ Empfehlenswert ist ein Aufstellungsort, der vor direkten Wettereinflüssen geschützt ist. So steht dem ganzjährigen Spa-Vergnügen nichts im Wege. - Susanna Pikhart