Trend-Check mit Daniela Ortmann: So decken Sie den perfekten Festtagstisch

Zu Weihnachten und Silvester kommen Freunde und die Familie zum gemeinsamen Feiern zusammen. Dafür werden traditionell das schöne Geschirr und die kostbaren Gläser aus dem Schrank geholt. Mit wechselnden Accessoires ist es ganz einfach, der Tafel jedes Jahr einen neuen Anstrich zu verleihen.

Für den KURIER hat Daniela Ortmann, Inhaberin von O’Style Living, zwei Tische in den aktuellen Trends – Country Classic und Glamour Deluxe – festlich gedeckt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Stachl Daniela Ortmann in ihrem Geschäft O’Style Living in der Singerstraße 11 im 1. Bezirk.

Trend Country Classic Dieser Trend setzt auf zeitlose Klassik im modernen Landhausstil. Die Farbsprache: Creme, Taupe, Hellgrau, gedecktes Gold, warmes Weiß – diese Töne erzeugen eine harmonische Atmosphäre.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Stachl Tischset Cuisinarum aus recyceltem Leder, € 19,90; Platzteller in Gold, € 15,90; Celebrate Dinner Plate, € 27,95; Besteck in Gold von Riviera Maison, € 39,95; Samtmasche in Rot, € 19,95

„Wählen Sie klassisches Rot wie hier bei den Maschen, wenn Sie einen Akzent setzen wollen“, so Ortmann. „Materialien mit Geschichte wie Holz und Leder sowie klassische Karos lassen alte Traditionen wieder aufleben, ohne altbacken zu wirken.“

Leinen, Quilts und Samt, kombiniert mit feinem Geschirr oder antik wirkenden Accessoires, greifen die Ästhetik des Understatements elegant auf.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Stachl Glacier LED tree in Rot, € 41,95; Flourishing Vase low, € 249; Tischläufer, € 39,95; Magical Kerzenhalter, € 9,95; Magical Christmas Tree Glasdose um € 32,95 Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Stachl Serviette, 2 Stk. um € 13,95; Serviettenring Roselle, Vierer-Set, € 29,95, alles von Riviera Maison. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Stachl Kugelkerze von O’Style Living, klein um€ 15, groß um€ 23.

Möbel oder Dekoelemente mit Vintage-Charakter ergänzen den traditionellen Stil (wie Serviettenringe aus Leder, Kerzenhalter aus Messing). Zusätzlich können wirkungsvolle Elemente wie ein eleganter Strauß, eine Girlande aus Eukalyptus oder Kerzen den Weihnachtstisch dekorativ in Szene setzen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Stachl Tafel: Tischset, € 19,90; Platzteller in Gold um € 15,90; Celebrate Dinner Plate, € 27,95; Besteck in Gold von Riviera Maison, € 39,95; Dekomasche in Gold, € 20; Tischtuch, Sonderanfertigung von Zauberschere; Vase € 55.

Trend Glamour Deluxe Bei diesem Trend wird der dramatische Auftritt zelebriert. Üppiges Gold trifft auf schwarze Magie: Die Tischdeko setzt auf den Kontrast zwischen Anthrazit und funkelnden Metallakzenten in Gold, Silber oder Kupfer. Schillernde Glaswaren mit Facetten, Spiegelunterlagen, auffällige Kerzenhalter und Vasen sorgen für zusätzlichen Glamour.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Stachl Gläser: Le Saises Wasserglas um € 10,95, Maison Coup um € 16,95, Le Saises Wine Glass um € 13,95, alles von Riviera Maison. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martin Stachl Kerzenschein: Twins Kerzenständer aus mundgeblasenem Glas gefertigt und mit einer Goldbeschichtung versehen, inklusive zwei Tafelkerzen, von Baobab, € 170.