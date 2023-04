Für die Kaltporzellan-Hasen mit den bunten Pompon-Schwänzchen braucht man Kaltporzellan (½ Tasse Maisstärke und eine Tasse Baking Soda (Natron), Wolle, dünner Holzspieß und eine Nadel. So gehts: Die Materialien für das Kaltporzellan mit ½ Tasse Wasser in einen Topf geben und bei niedriger Temperatur erhitzen. Rühren, bis die Masse Blasen wirft und fester wird. Bei einer Konsistenz wie Kartoffelpüree vom Herd nehmen und die Masse aus dem Topf nehmen. Auf einer Unterlage etwa 3–4 Minuten kneten und 3-4 cm dick ausrollen. Mit einem Keksausstecher Hasen ausstechen und mit dem Holzspieß je zwei Löcher nebeneinander auf Schwänzchenhöhe in die Hasen stechen. Je nach Dicke der ausgestochenen Masse die Hasen 1–3 Tage an der Luft trocknen lassen. Die Wolle dick (etwa 70 Mal) um die vier Gabelzinken wickeln. Einen separaten Wollfaden abschneiden, zwischen die zwei mittleren Gabelzinken fädeln und damit alle Wollfäden fest abbinden. Vorsichtig von der Gabel ziehen und die so entstandenen Schlaufen auf beiden Seiten mit der Schere vorsichtig aufschneiden. Pompon nun mithilfe von Nadel und Wollfaden durch die Löcher am Hasen auf Schwänzchenhöhe befestigen. Fertig ist die Deko, die auch als Tischkarte (nach Farben zugeordnet) dienen kann.