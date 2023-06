Rücklage: Können wir weniger einzahlen als vorgeschrieben?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Im Wohnungseigentumsgesetz ist für die Rücklage ein Mindestbetrag in Höhe von 0,90 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche vorgeschrieben. Kann dieser Betrag reduziert werden?