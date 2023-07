Vergleichsangebot statt Mietzinsminderung annehmen?

Rechtsanwalt Thomas Sochor rät: "Gemäß § 1096 ABGB ist der Mieter für die Dauer und in dem Maße der Unbrauchbarkeit der Wohnung von der Entrichtung des Zinses befreit, es steht ihm somit zwingend ein Mietzinsminderungsanspruch zu. Die exakte Höhe des Anspruchs hängt vom Einzelfalle ab. Ich nehme an, dass Sie auf Anraten Ihres Anwalts den in der Zeitspanne der Umbauarbeiten angefallenen Mietzins nur unter Vorbehalt der Überprüfung und späteren Rückforderung bezahlt haben. Allenfalls könnte das Verfahren wegen Mietzinsminderung fortgesetzt werden. Insbesondere können jedoch wirtschaftliche Überlegungen für die Annahme dieses Vergleichsanbotes sprechen."