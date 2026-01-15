Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 26. Jänner 2026, von 10 bis 11 Uhr.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um eine laute Mieterin geht.



FRAGE: Ich bin Vermieterin einer Eigentumswohnung. Seit einiger Zeit erreichen mich von anderen Bewohnern des Hauses Beschwerden über meine Mieterin, weil sie angeblich zu laut und zu lange Musik hört. Wie gehe ich jetzt am besten vor? Welche Schritte muss ich setzen?