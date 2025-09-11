Von der Haustür bis zum Tisch: Herbstkranz-Deko leichtgemacht

Selbst gebundene Kränze machen sich schön an der Haustüre, an der Wand des Wohnzimmers – oder als Tischschmuck, mit einer Kerze in der Mitte. Je nachdem, wo der Kranz zum Einsatz kommen soll , variiert die Menge an Trockenblumen, die man braucht. „Mein Herbstkranz soll später einen Platz an der Türe finden“, schreibt die Autorin. Deshalb beklebt sie ihn ausschließlich an der Oberseite und seitlich, nicht aber an der Rückseite.

Soll der Kranz rundum mit Blüten beklebt werden, muss man die Materialangaben der Blüten verdoppeln.

Schritt für Schritt:

Soll der Strohkranz später wiederverwendet werden, wird er zunächst mit Malerkrepp umwickelt. So muss man später keine Reste von Heißkleber entfernen. #1. Strohkranz mit Malerkrepp umwickeln. Im zweiten Schritt werden die Blüten sortiert, das erleichtert später die Arbeit. Nun die Stiele von den Blumen entfernen.