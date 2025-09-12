Immobilienpreis Cäsar: Das sind die Gewinner 2025

Rund 300 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Medien feierten bei der diesjährigen Cäsar-Gala. Ermöglicht wurde die Verleihung dank der Unterstützung der Hauptsponsoren Michael Schmidt (3SI Immogroup), Valentin Bauer (IMMOunited), Immanuel Kudlacek (Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien) und Judith Kössner (willhaben).

„Die Branche befindet sich 2025 in einem fordernden Umfeld – umso wichtiger ist es, jene Persönlichkeiten zu würdigen, die mit Mut, Innovationskraft und Weitblick Maßstäbe setzen. Alle Preisträger haben Herausragendes geleistet und sind Vorbilder für die gesamte Immobilienwirtschaft", so die Vertreter der Partnerverbände FIABCI, immQu, ÖVI, RICS, Salon Real und des Fachverbands der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO, vertreten durch Eugen Otto, Frank Brün, Manuel Plachner, Markus Pusta, Filip Rosa, Irene Rief-Hauser, Ellen Moll und Roman Oberndorfer.