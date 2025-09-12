Immo

Immobilienpreis Cäsar: Das sind die Gewinner 2025
Der Cäsar-Immobilienpreis wurde zum 19. Mal verliehen: vom Bauträger bis zum Lebenswerk - das sind die Gewinner!
Von Sandra Baierl
12.09.25, 10:38
Rund 300 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Medien feierten bei der diesjährigen Cäsar-Gala. Ermöglicht wurde die Verleihung dank der Unterstützung der Hauptsponsoren Michael Schmidt (3SI Immogroup), Valentin Bauer (IMMOunited), Immanuel Kudlacek (Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien) und Judith Kössner (willhaben).

Die Branche befindet sich 2025 in einem fordernden Umfeld – umso wichtiger ist es, jene Persönlichkeiten zu würdigen, die mit Mut, Innovationskraft und Weitblick Maßstäbe setzen. Alle Preisträger haben Herausragendes geleistet und sind Vorbilder für die gesamte Immobilienwirtschaft", so die Vertreter der Partnerverbände FIABCI, immQu, ÖVI, RICS, Salon Real und des Fachverbands der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKO, vertreten durch Eugen Otto, Frank Brün, Manuel Plachner, Markus Pusta, Filip Rosa, Irene Rief-Hauser, Ellen Moll und Roman Oberndorfer.

Immobilienpreis Cäsar: Das sind die Gewinner 2025

Michael Schmidt (3SI Immogroup), Immanuel Kudlacek (Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien), Judith Kössner (willhaben), Valentin Bauer (IMMOunited) v.l.n.r. 

Die Cäsaren des Jahres 2025 sind:

Bauträger: Oliver Zaininger, Vorstand und Gesellschafter, S+B Gruppe AG
Immobilienverwalterin: Susanne Weinberger, Geschäftsführerin, Weinberger Biletti Immobilien Graz GmbH
Makler: Markus Mendel, Geschäftsführer, EHL Investment Consulting GmbH
Immobiliendienstleisterin: Eva Aschauer, Partnerin ESG Advisory, TPA Group
Real Estate Expert: Nadja Holzer, Prokuristin, STC Development GmbH
Small Diamond: Sandra Hochleitner, Geschäftsführerin, RESH Advisory GmbH
Cäsar International: Manfred Wiltschnigg, Managing Partner, GalCap Europe
Immobilienmanagerin: Isabella Stickler, Obfrau/Vorstandsvorsitzende, Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland
Lebenswerk: Franz Stiller, Stiller & Hohla Immobilientreuhänder GmbH

