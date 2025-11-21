Immobilien-Brunch: Mutig in die Zukunft gehen

Am 21. November fand der 3. Immobilien-Brunch von IMMO by dibeo.at statt. Zahlreiche Gäste aus der Immobilienbranche kamen an diesem Vormittag ins KURIER Medienhaus nach Heiligenstadt. Während draußen die ersten Schneeflocken fielen, begrüßten Christoph Schwarz , stellvertretender KURIER Chefredakteur, und Markus Binderbauer , Geschäftsfüher jimm, die Gäste. In ihren einführenden Worten sprachen sie über die aktuellen Herausforderungen, etwa auf dem Immobilienmarkt, aber auch, wie Künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verändern wird.

Den spannenden Impulsvortrag lieferte Erika Maria Kleestorfer, CEO von Kleestorfer Consulting, mit der Keynote „Was geht, wenn gar nichts mehr geht“. Sie ist überzeugt: "Wirkungsvolle Führung startet bei uns selbst, unserem Mindset, Haltung und Person - nicht bei den anderen." Sie ermutigte zur mehr Selbstliebe, Selbstreflexion und Mut, den ersten Schritt in ein neues Terrain zu setzen. Dies ermögliche erst die Chance, zu lernen und zu wachsen. Angst sei eine gute Freundin, sie dürfe aber nicht ausbremsen.

Unter den Gästen waren u. a. Otto und Helga Kauf (Flair Living), Ursula Daume (IWB), Alexander Scheuch (Rustler), Thomas Hammerschmied (Glorit), Martina Hirsch (s REAL Immobilienvermittlung), Claudia Schleifer (DEBA Bauträger), Verena Tanos (Strabag Real Estate), Isabell Steindl (Steindl Immobilien), Franz Hillinger (Bond Homes), Irene Lindenberger (Lind Immobilien), Claudia Schreiber (Noe Immobilien Development), Michaela Mazakarini (MIMAZ Immobilien), Ursular von Merveldt (Von Merveldt Immobilien) und Alexander Ringsmuth.