Ich zahle zuviel für meinen Parkplatz. Was kann ich tun?

Wir sind Eigentümer unserer Reihenhäuser und Miteigentümer für die Zugangswege, den Müllraum und elf Carportplätze, wovon sieben Eigentümer je ein Carport nutzen und zwei Eigentümer je zwei Carports. In unserer notariellen Nutzungsvereinbarung sind aliquote Benützungs- und Erhaltungskosten explizit pro Carportplatz festgeschrieben, jedoch in unserer Eigenverwaltung „übersehen“ und somit leisten beide Eigentümer über Jahre nur für je 1 Carportplatz = 1/9 statt 2/11.

Kann ich als jahrelang benachteiligter Einfachnutzer die anteilig zu viel bezahlte Differenz zurückfordern? Oder künftig meinen Anteil von 1/9 auf 1/11 (gemäß der Nutzung) reduzieren?