Bauen wie die Griechen: So bleibt die Hitze draußen

Kleine Fenster

So schön der Blick nach draußen auch ist, aber im Sommer können große Fenster zu einem Problem werden. Ein hoher Glasanteil trägt stark zu sommerlicher Überwärmung bei. Die Größe der Fenster sollte so geplant werden, dass ausreichend Tageslicht ins Haus gelangt, aber im Sommer nicht überhitzt. Das Fensterglas soll einen möglichst niedrigen Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) haben. Glas ohne Beschichtung hat einen g-Wert von etwa 0,85. Das bedeutet, dass 85 Prozent der eingestrahlten Energie durch das Glas in den Innenraum eindringen.

Verschattung

Nachdem das Haus früh morgens gut durchgelüftet wurde, schließen die Griechen ihre blauen Fensterläden, damit keine wärmenden Sonnenstrahlen in die Räume dringen können. Eine alte, einfache und äußerst effiziente Maßnahme. Der optimale Sonnenschutz besteht also aus einem flexiblen Sonnenschutz außen (Raffstores, Rollläden, Markisen etc.) sowie einem Blendschutz innen (Jalousien, Rollos, Plissees usw.). Auskragungen wie kleine Vordächer sind ebenfalls eine effektive Beschattungsmöglichkeit, jedoch reduzieren sie den Lichteingang permanent.