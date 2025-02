Revitalisierung von Brachflächen: Europas Weg zu 20 Millionen neuen Wohnungen

Europa steht vor einer gewaltigen Herausforderung – und einer ebenso großen Investitionschance. In den nächsten 15 Jahren werden in der EU und dem Vereinigten Königreich bis zu 20 Millionen neue Wohn- und Gewerbeflächen benötigt. Das entspricht etwa 2.000 km² gemischt genutzter Wohn- und Gewerbefläche. Laut einem neuen Bericht von Ginkgo , einem Partner von Edmond de Rothschild Private Equity , bietet dies Anlegern Investitionsmöglichkeiten in der Höhe von rund vier Billionen Euro.

Statt auf Neubau in unberührten Gebieten zu setzen, gibt es eine nachhaltige Alternative: die Revitalisierung ungenutzter Industrieflächen und leerstehender Bürogebäude. Der Ginkgo-Bericht „Urban Regeneration: Turning obsolescence into value for Society, Nature, Climate and Investors“ kommt zu dem Ergebnis, dass es in Europa 19.000 km² unzureichend genutzter Industriebrachen – das entspricht einer Fläche zehn Mal so groß wie London – und 300 km² ungenutzter Büroflächen gibt.

Millionen neuer Wohnungen

Würde nur ein Bruchteil dieser „Brownfield“-Gebiete neu erschlossen, könnten 15 bis 20 Millionen Wohnungen und gemischt genutzte Flächen entstehen und damit der Bedarf an Wohn- und Arbeitsraum gedeckt werden. Dies schaffe attraktive Renditechancen für Anleger, während gleichzeitig der Flächenverbrauch deutlich reduziert und urbane Räume neu belebt würden, so der Bericht.