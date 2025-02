Nachbars Baum nimmt uns das Tageslicht: Dürfen wir ihn entfernen?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 10. Februar 2025, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um eine Thuje auf dem Nachbargrundstück geht, die immer höher und breiter wird.



FRAGE: Ich bin Besitzer eines Einfamilienhauses. An unser Grundstück grenzt ein Spielplatz, der im Besitz einer Reihenhausanlage ist. Vor sechs Jahren wurde dort eine Riesen-Thuje gepflanzt, ca. 1,5 Meter von unserem Gartenzaun, ca. 3 Meter von unserem Wintergarten entfernt. Mittlerweile hat er unsere Hecke ruiniert. Die Äste wachsen über unsere Hochbeete. Er nimmt uns das Tageslicht im Wintergarten und im Wohnzimmer. Der Baum ist jetzt schon so hoch wie unser Haus.

Vor zwei Jahren haben wir einen Brief an die Hausverwaltung geschrieben, mit der Bitte, diesen Baum zu entfernen, bevor er noch höher und breiter wird. 60 Prozent waren gegen die Entfernung. Gibt es rechtlich eine Möglichkeit, diesen Baum zu entfernen?