Nachbarschaftsstreit: Darf Bauschutt an der Grundstücksgrenze gelagert werden?

Was Sie prüfen könnten, ist, ob es in Ihrer Gemeinde bzw. in Ihrem Bundesland Rechtsvorschriften gibt, die eine solche Vorgangsweise, also das Ablagern von Bauschutt, Gerümpel etc. auf Liegenschaften, untersagen – solche Regelungen sind von Bundesland zu Bundesland bzw von Gemeinde zu Gemeinde verschieden.

Gibt es für den Ort, in dem Ihre Liegenschaft liegt, solche Vorschriften, könnten Sie sich auch an die dafür zuständige Behörde wenden.