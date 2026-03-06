Drachenbaum bekommt braune Spitzen: Das ist der Grund

Der duftende Drachenbaum (Dracaena fragrans) ist eine besonders beliebte Zimmerpflanze. Das Exemplar von KURIER-Leserin Rosalie Frühberger gedeiht seit Jahren wunderbar, „aber jetzt haben sich die obersten Spitzen braun gefärbt, mit Flecken darauf. Ist das eine Sonnenschaden, hat er Schädlinge oder ist es ein Pflegefehler?“

Die braunen Blattspitzen können laut Bettina Bayer-Grilz von bellafora mehrere Ursachen haben: Ballentrockenheit, unregelmäßiges Gießen, Zugluft oder auch zu niedrige Luftfeuchtigkeit. Die Expertin rät: „Bitte achten Sie darauf, dass der Wurzelballen immer leicht feucht ist, jedoch ohne Staunässe. Verwenden Sie zimmerwarmes Regenwasser oder kalkfreies Wasser. Gießen Sie erst, wenn die Erdoberfläche abgetrocknet ist, und entfernen Sie ca. 15 Minuten nach dem Gießen das restliche Wasser. Achten Sie auf einen warmen, hellen Standort – ohne pralle Sonne und Zugluft. Sorgen Sie für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit durch regelmäßiges Besprühen. Praktischer Tipp: Stellen Sie eine Schüssel mit Wasser in unmittelbare Nähe der Pflanze oder füllen Sie einen Untersetzer mit Kieselsteinen, gießen so viel Wasser hinein, dass die Steine fast, aber nicht ganz bedeckt sind. Zum Schluss stellen Sie die Pflanze mit ihrem Topf darauf.“