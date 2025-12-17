Geheimnisse der Glasbläser: Ein Besuch bei Penzo+Fiore auf Murano

„Murano ist voller Geheimnisse“, erzählt Glaskünstlerin Cristina Fiore , als der KURIER sie vergangenen Sonntag in ihrem Atelier auf der venezianischen Insel besucht. Gemeinsam mit ihrem Partner Andrea Penzo arbeitet sie unter dem Namen „Penzo+Fiore“ an Kunst- und Designprojekten aus Glas. Wer sich mit dem Handwerk beschäftigt, weiß: Es braucht Ruhe, schnelle Hände und viel Fingerspitzengefühl. „Mit der Zeit entwickelt man Tricks und Handgriffe, die sonst keiner hat“, sagt Fiore, manche davon behält man als Teil der eigenen Handschrift für sich.

Von einem Familienbetrieb zu Luxuskollaborationen

Andrea Penzo ist in Murano geboren und brachte sich das Handwerk selbst bei, gründete mit seiner Mutter auch eine eigene Firma. Heute gestaltet und verkauft er mit Fiore handgemachte Kunst – von Schmuck über Dekorationen, bis hin zu Glasblumen. Über einen Online-Shop wurden auch internationale Luxusmarken auf sie aufmerksam. Ihre Zusammenarbeit mit Fendi landete sogar auf dem Laufsteg, getragen von Models wie Kate Moss. Auch Dior zählt mittlerweile zu ihren Kunden.

In ihrem Atelier in Murano bietet das Künstlerduo seit einigen Jahren auch Workshops an, wo Besucher das traditionelle Handwerk selbst ausprobieren und eigene Stücke gestalten können.