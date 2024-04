Die geheime Wunschliste des Star-Architekten Bjarke Ingels

Abseits der Mailänder Design-Woche: Welche Projekte halten Sie derzeit auf Trab?

Ich werde Ende des Jahres 50, also habe ich versucht, eine kleine Liste mit Dingen zu erstellen, die ich noch erledigen möchte, bevor ich „das Ticket löse“ (lacht). Normalerweise will man sich ja nicht zu sehr zu etwas bekennen. Denn dann ist es fast peinlich, wenn es nicht klappt. Also habe ich es simpel gehalten: Ich möchte eine Philharmonie, beziehungsweise ein Opernhaus, eine Nationalbibliothek und ein Nationalmuseum sowie ein Flughafen kreieren.

Das mit dem Flughafen hat jedenfalls direkt geklappt – Sie haben den Wettbewerb um den Flughafen Zürich gewonnen.

Es soll das größte Holzgebäude der Welt werden. Man wird in wenigen Jahren in Zürich landen und den Schweizer Wald riechen können – eine besondere Erfahrung. Der Wettbewerb fand in Corona-Zeiten statt. Damals wurde es als Risiko angesehen, ein so großes Gebäude aus Holz zu bauen. Aber dann kam der Krieg in der Ukraine und mit ihm die Energiekrise, gefolgt von Unterbrechungen entlang der Lieferkette. Plötzlich wurde die Tatsache, dass das gesamte Holz für das Gebäude nur eineinhalb Stunden entfernt ist, die sicherste Wette.

Ist Holz die nachhaltigste Variante, die wir aktuell nutzen können?

Es ist eine der einfachsten Möglichkeiten, den CO 2 -Fußabdruck eines Gebäudes deutlich zu verringern. Doch nicht immer ist es eine gute Idee, deshalb glaube ich nicht, dass in Zukunft alles aus Holz gebaut wird.

Ihre Liste ist rasch kurz geworden, auch die Philharmonie in Prag ist kurz darauf in Erfüllung gegangen. 2032 soll sie fertiggestellt werden.

Das haben wir fast zur gleichen Zeit gewonnen. Prag ist eine der schönsten Städte der Welt und hat eines der besten Sinfonieorchester. Als ich mit dem Dirigenten gesprochen habe, erzählte er, dass er mit seinem Orchester gerade in der japanischen „Suntory Hall“ war. Das Klangbild war dort so klar, dass er die gesamte Symphonie und gleichzeitig jeden einzelnen Musiker und jedes Instrument heraushören könne. Er fand es herzzerreißend, dass er und sein Orchester die eigene Musik in Prag nie in dieser Form hören konnten. Damit sie nicht nach Japan fahren müssen, um zu hören, wie gut sie sind, arbeiten wir jetzt mit demselben Akustiker zusammen.