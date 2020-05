Kulterer legt handschriftliches Geständnis ab

Indes forderte Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny die Bundesregierung auf, rasch ein Bad-Bank-Modell für die Hypo umzusetzen. Andernfalls brauche die Bank für die Bilanzerstellung nochmals staatliche Zuschüsse. Alle Not leidenden Geschäfte, die in die Bad Bank übertragen werden, müssen nämlich mit weniger Eigenkapital unterlegt werden als jene, die in der Hypo verbleiben. Die Task Force Hypo wird die Modelle am Mittwoch vorstellen.