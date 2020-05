Hypo-Gutachten: Bilanzen könnten falsch sein

Konkret geht es um jeweils 1,2 Mrd. Euro in den Jahren 2007 bis 2009 für geplatzte Projekte und notleidende Kredite der Tochter Hypo Leasing auf dem Balkan. Wären die gesamten 3,6 Mrd. Euro an Wertberichtigungen in den Bilanzen berücksichtigt geworden, so das Gutachten, dann wäre bereits mit 1.1.2008 das Eigenkapital der Hypo unter Null gesunken.

Folgt das Gericht in München dieser Ansicht, wäre das ein Durchbruch für die Republik. Denn der damalige Miteigentümer BayernLB hat der Hypo 3,1 Milliarden Euro überwiesen. Um dieses Geld plus Zinsen wird nun gestritten. Denn die Bayern betrachten diese Summe als Kredit, den sie zurückgezahlt sehen wollen. Die Österreicher sehen die Milliarden als Eigenkapitalzuschuss, der nicht refundiert werden muss. Bereits in einem früheren Gutachten ist Kleiner zu diesem Schluss gekommen.

Stellt sich nun heraus, dass das Eigenkapital – aufgrund der damals nicht getätigten Wertberichtigungen – ohne Geld aus Bayern negativ gewesen wäre, dann wären die 3,6 Milliarden Euro als Eigenkapitalzuschuss zu werten. Gutachter Kleiner war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Das AKKT-Gutachten soll nicht zum Schluss einer Überschuldung kommen, sieht aber ebenfalls eine Unterschreitung von Eigenkapitalvorschriften zum Ende der bayerischen Zeit in der Hypo. Beobachtern zufolge dürfte es aber ohnehin auf einen politisch gewünschten Vergleich zwischen Österreich und Bayern hinauslaufen.