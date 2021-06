Hahn: Bad Bank kommt "zu spät"

Ob und in welcher Form eine Bad Bank für die notverstaatlichte Hypo Alpe Adria kommen wird, soll erst in der kommenden Regierung entschieden werden (siehe unten). Schon jetzt hat sich Hypo-Aufsichtsratschef Klaus Liebscher ( Bild) für die Beteiligung von Banken an einer solchen Abbaueinheit ausgesprochen. "Ich persönlich bin für ein Modell unter Beteiligung der Banken, das ist am günstigsten für die Republik", sagte der Manager in der ZiB2 am Donnerstag.