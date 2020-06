Hutchinson für Netzöffnung

Der Konzernchef sieht wegen der vertieften Prüfung die angestrebte Übernahme in Gefahr und hat den Deal deshalb zur Chefsache gemacht. "Die Einwände der Wettbewerbsbehörden gegen den Deal sind mir völlig unverständlich", betonte Fok. Der Zusammenschluss der zwei schwächsten Marktteilnehmer in Österreich, Orange und 3, werde den Wettbewerb stärken und nicht schwächen. Nach dem Merger habe man nur einen Marktanteil von 22 Prozent. "Wenn der Deal nicht durchgeht, werden mich meine Aktionäre fragen, was mit dem System in Europa nicht stimmt", so Fok.

Im Falle eines Scheiterns werde 3 aber weiter in Österreich bleiben: "Wir sind seit zehn Jahren hier. Warum sollten wir kneifen?"