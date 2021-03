Holzhäuser: Rhomberg will in Wien und NÖ nachhaltig bauen

Die mehr als 3.000 Mitarbeiter große Vorarlberger Rhomberg-Guppe zieht es stark nach Wien und Niederösterreich. Diese Region sei derzeit der größte Wachstumsmarkt in Österreich und der Holzbau der am schnellsten wachsende Bereich, kündigte Holding-Chef Hubert Rhomberg an.

Das Familien-Unternehmen, das international mit seinen Holzhäusern bekannt wurde, will die Niederlassung in Wien personell stark ausbauen und Partner suchen. In Wien kaufte Rhomberg vom ORF das Radio-Funkhaus in der Argentinierstraße. Der erste Bauabschnitt umfasst Wohnungen, die Ende 2022 bezugsfertig sein sollen, sagte Rhomberg am Montag vor Journalisten. Das restliche Gebäude werde 2023 übernommen, die genaue Nutzung sei noch offen, vermutlich Wohnungen und Büros mit einem kulturellen Bezug.