Holland Blumen: Geld für Fortbetrieb eingelangt

Sanierung. So spannend war schon lange kein Insolvenzverfahren mehr: Am Mittwochvormittag fand zwar schon die Tagsatzung statt, aber erst am Nachmittag konnte Holland Blumen-Eigentümer Anton Stumpf dem Sanierungsverwalter die geforderte Fortführungskaution (damit) hingeblättern.

"Ich bin froh, dass damit die Verunsicherung bei den 330 Beschäftigten vorbei ist", sagt Firmenanwalt Willi Deutschmann. "Der Fortbetrieb ist auf unbestimmte Zeit beschlossen worden."

Nachsatz: "Insolvenzverwalter Helmut Platzgummer hat umgehend alle Zahlungen vorgenommen."