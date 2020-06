Hohe Spritpreise: Kein Ende in Sicht

In Deutschland hat der Benzinpreis am Wochenende einen historischen Höchstwert erreicht. Ein Liter Super kostete 1,62 Euro. In Österreich beträgt der Durchschnittspreis für Eurosuper rund 1,49 Euro.

Billiger wird es in naher Zukunft wohl nicht werden. Denn sowohl ARBÖ als auch ÖAMTC nennen als Ursache dafür den hohen Ölpreis. Zu Wochenbeginn kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Oktober 114,20 Dollar. Das waren um 31 Cent mehr als am Freitag. Bereits in der Vorwoche hatten die Ölpreise deutlich zugelegt.

Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. Es sei denn Länder wie die USA greifen auf ihre Ölreserven zurück. In diesem Fall rechnet ÖAMTC-Experte Martin Grasslober damit, dass die Treibstoffpreise "für kurze Zeit nach unten gehen".

Sowohl ÖAMTC als auch ARBÖ empfehlen den Autofahrern die Preise zu vergleichen. Ein Liter Eurosuper kostete am Freitag zwischen 1,37 und 1,55 Euro.