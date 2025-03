Gefahr durch Metallspäne: Diskonter Hofer ruft Schokolade zurück

Betroffen sind alle Tafeln mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21. Oktober 2025, bzw. die Charge 159916. Das Produkt war ab 29. Mai 2024 in Österreich in allen Hofer-Filialen erhältlich. Der Verkauf der Schokolade wurde bereits gestoppt. Das Produkt kann in allen Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Für Rückfragen wurde von zudem eine Hotline eingerichtet, die unter folgender Telefonnummer erreichbar ist: +43 5 70 30 355 00 (Mo-Fr 07:30-17:00 Uhr / Sa 07:30-17:00 Uhr).