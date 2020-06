Hexensabbat sorgt für ungemütliche Osterwoche

Aus Furcht vor einer Überhitzung der US-Aktienmärkte machen Anleger dort derzeit Kasse – was kräftig auf die Kurse drückt. Die Furcht kommt nicht von ungefähr, liegen doch Aktienkäufe auf Kredit an der Wall Street um 30 Prozent über dem Niveau des Vorjahres – ein Zeichen für viel Zockergeld. Die Situation sollte sich aber bald beruhigen, meinen Analysten. Sie sagen voraus, dass die gute US-Konjunktur bald wieder in den Fokus der Investoren rücken wird.

Nach oben sollte es dann auch an Europas Börsen wieder gehen. In der Osterwoche könnte es allerdings zu heftigen Ausschlägen – nach oben wie nach unten – kommen. Hintergrund: Der nächste Hexensabbat fällt auf den Gründonnerstag. Dann laufen Index-Futures sowie Optionen auf Indizes und einzelne Aktien aus. Davor gibt es oft starke Kursbewegungen.