Heta hat Verkauf ihrer Balkan-Immobilien gestartet

Zum Verkauf stehen 100 Prozent der Immo-Gesellschaft. Das Verkaufsverfahren wird vom Londoner Büro der Citigroup gemanagt. Sie sammelt auch die Interessensbekundungen ein.

Ein gewichtiger Teil der jetzt zu verkaufenden " Centrice Real Estate" firmierte früher unter " Probus Real Estate". Umbenannt wurde die Gesellschaft erst im Dezember 2014, wie aus dem Heta/Hypo-Jahresbericht hervorgeht.

Im Zuge des Abbaus bzw. der Hypo-Zerteilung waren in den letzten Jahren Immobilien-Pakete von anderen einstigen Hypo-Konzernteilen zur Centrice transferiert worden. Altlasten wurden auf den Abbauteil gepackt.

Im Heta/Hypo-Alpe-Adria-Bilanzbericht 2014 war angekündigt worden, dass diese Immobilien "in den kommenden zwei Jahren kurzfristig verkauft" werden sollten. Nun wurde der Verkaufsprozess eingeleitet. Interessensbekundungen werden seit heute, Dienstag (18. August) angenommen.

Die Immobiliengesellschaft mit Sitz in Wien und regionalen Niederlassungen in Ljubljana, Zagreb und Belgrad besitzt und verwaltet insgesamt 31 Gewerbeimmobilien in Slowenien (23), Kroatien (5), Bosnien-Herzegowina (1), Mazedonien (1) und Serbien (1).