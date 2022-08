Heizgeräte wegen Turbulenzen am Gasmarkt stark nachgefragt

Die Unsicherheit rund um russische Gas-Lieferungen hat die Nachfrage nach alternativen Heizformen hierzulande in die Höhe schießen lassen. Die Suchanfragen nach Heizgeräten ist auf der Online-Preisvergleichsportal geizhals.at diesen Juli um das 22-fache im Vergleich zu 2021 gestiegen.

"Die Angst vor einem kalten Winter scheint die Bevölkerung selbst an Hitzetagen sehr zu beschäftigen. Im Zeitraum zwischen 9. und 14. Juli war das besonders stark zu merken", so geizhals.at-Chef Markus Nigl in einer Aussendung. Auch im August sei die Nachfrage "weiterhin überdurchschnittlich hoch".