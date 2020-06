Heimischer Automarkt fuhr leicht rückwärts

Der EU-Automarkt dagegen fährt kräftig rückwärts. Allein im Mai – aktuellere Zahlen sind derzeit nicht verfügbar – wurden mit 1,1 Millionen um 8,7 Prozent weniger Neuwagen angemeldet als im Mai 2011. In den ersten fünf Monaten machte das Minus 7,7 Prozent aus. Am stärksten betroffenen sind die Märkte in den Krisenländern Spanien und Italien, aber auch der französische Automarkt kämpft mit Problemen.

Die deutschen Hersteller dagegen fahren einen Absatz-Rekord nach dem anderen ein. Sie sind in den südeuropäischen Ländern traditionell nicht so stark vertreten und verlieren daher in Europa weniger. Die Zuwächse holen sie sich in den USA und in China.