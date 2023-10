Logistikerin Heidi Senger-Weiss verstorben

Die Seniorchefin und Mitgesellschafterin des Vorarlberger Logistikunternehmens Gebrüder Weiss, Heidegunde "Heidi" Senger-Weiss (82), ist am 19. Oktober verstorben. Das hat der Konzern am Freitag mitgeteilt. Senger-Weiss stand dem Unternehmen von 1968 bis 2004 gemeinsam mit ihrem Mann Paul vor, danach saß sie bis 2017 im Aufsichtsrat. Das Unternehmen würdigte die Seniorchefin als "herausragende Persönlichkeit und besonderen Menschen", dem die Firma viel zu verdanken habe.

Die 1941 geborene Senger-Weiss trat nach Abschluss ihres wirtschaftswissenschaftlichen Studiums an der Hochschule für Welthandel in Wien und nach praktischer Speditionserfahrung in Basel, Rotterdam, Paris und New York 1965 in das elterliche Unternehmen ein. Drei Jahre später - nach dem Tod ihres Vaters - übernahm die damals 27-Jährige die Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss.