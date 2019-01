Heftiges Feilschen um das Staatsziel Wirtschaft

Die Regierung ist in der Sache noch keinen Schritt weitergekommen und es sieht nicht nach einer baldigen Lösung aus. Seit dem Herbst streiten Türkis-Blau und die Neos über das Staatsziel Wirtschaft.

Auslöser für die Idee, den Wirtschaftsstandort in der Verfassung zu verankern, war das ursprüngliche Nein des Bundesverwaltungsgerichtes zum Bau der dritten Start- und Landepiste am Flughafen Wien. Der Richtersenat hatte unter anderem mit dem in der Verfassung festgeschriebenen Umweltschutz-Aspekt argumentiert.

Die heimische Industrie war geschockt und fürchtete, künftig keine größeren Bauvorhaben und Infrastrukturprojekte durchzubringen, von den Bahntunnels bis zur 380-KV-Leitung.

Zuerst wurde in der Regierung überlegt, alle Staatsziele wieder aus der Verfassung zu streichen. Heftige öffentliche Aufregung wäre allerdings vorprogrammiert gewesen. Neben der Forschung und der Versorgungssicherheit mit Wasser und Lebensmitteln hätte auch der Tierschutz geopfert werden müssen. In Österreich realpolitisch unvorstellbar.

Also sollte das Bekenntnis „zu einem nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort als eine Voraussetzung für Wohlstand und Beschäftigung“ ebenfalls in den Verfassungsrang.

Die SPÖ winkte ab und für die notwendige parlamentarische Zwei-Drittel-Mehrheit braucht die Regierung die Stimmen der Neos.

Diese signalisierten ursprünglich ihre Zustimmung, wollen sich ihr Ja aber möglichst teuer abkaufen lassen.