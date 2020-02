Hart umkämpfter Bio-Markt

Die gute Botschaft für die Hersteller: Der Appetit auf Bio nimmt weiter zu. Gemessen am Pro-Kopf-Verbrauch geben die kaufkräftigen Dänen und Schweizer am meisten für Bio aus (312 Euro), also etwa doppelt so viel wie die Österreicher (158 Euro). Dennoch kauft auch hierzulande jeder zumindest einmal im Jahr Bio, sagen Marktforscher und beziffern den Markt mit 580 Millionen Euro (Brot und Gebäck nicht mit eingerechnet).

Vor allem bei Milch, Eiern und Käse ist der Bio-Anteil in Österreich überdurchschnittlich hoch. Molkereiprodukte „Made in Austria“ sind zudem seit Jahren ein Exportschlager der heimischen Lebensmittelindustrie – vor allem am wichtigen deutschen Markt.

Schaut man sich den Anteil der biologisch bewirtschafteten Flächen an, spielt Österreich in der Top-Liga mit. „Die Quote liegt bei 26 Prozent“, weiß Gertraud Grabmann, Obfrau von Bio-Austria. Detail am Rande: Bio-Betriebe sind nicht unbedingt so, wie sie in die Werbung gerne dargestellt werden. Die Statistik zeigt, dass sie im Durchschnitt mit 26 Hektar sogar größer sind als konventionelle Höfe. Unter anderem, weil es verhältnismäßig wenige Nebenerwerbsbauern gibt, heißt es.

Das alte Argument, dass Bio längst zur Industrie geworden ist, in der weniger das Herzblut als Kostenrechnung zählt, lässt AMA-Marketing-Chef Michael Blass aber nicht gelten. „Der Vorwurf geht ins Leere.“ Das könne jeder bestätigen, der sich mit den Öko-Standards auseinandersetzt.