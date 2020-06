Handyriese Nokia setzt Talfahrt fort

Geschreckt wurden bereits am Mittwoch die Nokia-Aktionäre. Trotz neuer Führung und neuer Smartphone-Modelle musste Nokia für das erste Quartal Verluste melden und ankündigen, dass die roten Zahlen auch im zweiten Vierteljahr anhalten. Gleichzeitig mussten der Konzern, der das Smartphone quasi erfunden hat, zugeben, dass er den Marktstart des neuen Modells Lumia 900 vermasselt hat. Das Windows-basierte Smartphone ist seit Sonntag in den USA auf dem Markt, wegen eines Softwarefehlers funktioniert aber die Internet-Verbindung nicht. Die Anleger flüchteten aus der Aktie, das Papier rasselte am Mittwoch um mehr als 14 Prozent auf 3,27 Euro in die Tiefe. Tendenz weiter fallend: Am frühen Donnerstagnachmittag war der Kurs um weitere 7 Prozent auf drei Euro gesunken.