Mini-Plus im Handel – aber Bürokratie-Lawine trübt Ausblick

Mehr Insolvenzen, mehr Übernahmen heimischer Firmen durch internationale Konkurrenten und insgesamt eine schleppende Geschäftsentwicklung machen dem Handel zu schaffen.

Zwar wurde 2025 mit einem realen Wachstum um 0,4 Prozent erstmals seit 2021 wieder ein kleines Plus im Handel erzielt, doch die schwache Konsumlaune und die absehbaren neuen Belastungen machen der Branche schwer zu schaffen. Und zwar nicht ein einzelnes Gesetz, sondern die Summe aus allen neuen Belastungen, sagte Handelsobmann Rainer Trefelik bei der Präsentation der Bilanz 2025.

Die Palette an Ärgernissen reicht aus Handelssicht vom Anti-Shrinkflationsgesetz bis hin zur Abfall- oder Entgelttransparenz-Richtlinie der EU. Sind es im Abfallbereich die drohenden Entsorgungskosten, die den Preis für jede Jean um drei Euro steigen lassen, so gilt die Entgelt-Richtlinie gar als „bürokratischer Supergau“. Die kommenden Berichtspflichten oder die Auflage eines regelmäßigen Monitorings gelten als völlig praxisfern und überzogen.